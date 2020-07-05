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Aktüel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi."

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:05:39 -
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi."
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