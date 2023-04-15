Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b)fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.



GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

• 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

• 2022 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puanına sahip olmak.

• Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

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