Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 15 öğretim üyesi alıyor! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 15 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Teknoloji Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği birimlerine olmak üzere 15 öğretim üyesinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Sakarya Uygulamalı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: “2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini word formatında ekleyip taşınabilir belleğe aktararak, 6 adet taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna (https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini word formatında ekleyip taşınabilir belleğe aktararak, 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, Başvuru Formuna (https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) özgeçmişini, 2 fotoğrafını, nüfus cüzdan suretini, öğrenim belgelerini (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), yabancı dil belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında, özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini word formatında ekleyip taşınabilir belleğe aktararak, 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.”

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.