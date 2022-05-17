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Ekonomi Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Sakarya Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:17:00 -
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinde  belirtilen  şartları taşıması zorunludur.

7315   sayılı   Güvenlik   Soruşturması   ve   Arşiv   Araştırması   Kanunu   uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Lise ve Dengi mezunları için KPSS/P94 puanına sahip olmak.

Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Başlangıç Tarihi                         :  17.05.2022

Son Başvuru Tarihi                                   :  31.05.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  :  https://ilan.sakarya.edu.tr/

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri (Başvurular şahsen yapılacaktır.)

-   Sakarya   Üniversitesi   Esentepe   Kampüsü   Personel   Dairesi   Başkanlığı   Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü 1 Kat Oda No: 218

-   Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (264) 295 52 87, 0 (264) 295 74 67 telefon numarası, [email protected] İletişim hattında yardım alabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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