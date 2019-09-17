Sakarya Üniversitesi ders seçimi 2019 Sakarya Üniversitesi sınav tarihleri Sakarya Üniversitesi ders seçimi 2019 ne zaman? Sorusu Sakarya Üniversitesi’nde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmaktaydı. Sakarya Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı akademik takvim açıklandı. Sakarya Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi ders seçimleri 16 – 18 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Peki Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Sakarya Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler? Sakarya Üniversitesi sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar.

Sakarya Üniversitesi ders seçimi 2019 ne zaman? Sorusu Sakarya Üniversitesi’nde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmaktaydı. Sakarya Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı akademik takvim açıklandı. Sakarya Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi ders seçimleri 16 – 18 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Peki Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Sakarya Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler? Sakarya Üniversitesi sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar. Sakarya Üniversitesi 2019-2020 akademik takvimi merak ediliyordu. Sakarya Üniversitesi akademik takvime göre; ÇAP- Yandal derse yazılma 16 - 17 - 18 Eylül 2019 Güz Yarıyılı ders programlarının ilanı 26 Ağustos 2019 Pazartesi Yabancı dil muafiyet ve yeterlik sınavı 10-11 Eylül 201.9.2019 Derse Yazılma İşlemleri 16 - 17 - 18 Eylül 2019 Kapatılacak derslerin ilanı 19 Eylül 2019 Perşembe Açılmayan ders yerine yeni ders seçimi Yazılma yapmayanlar veya ilave ders almak isteyenler için ders kaydı 20 - 21 - 22 Eylül 2019 (Cuma-Cumartesi-Pazar) tarihleri arasında yapılacak. Güz yarıyılı Öğretim Başlangıcı 23 Eylül 2019 Pazartesi Mazeretli derse yazılma başvuruları 23 - 27 Eylül 2019 Zorunlu dersten çekilme başvuru tarihi 21 Ekim 2019 Pazartesi günü yapılacak. Sakarya Üniversitesi ders seçimini www.sakarya.edu.tr/ üzerinden “Öğrenci” katagorisinden yapabilmekte. İşte Sakarya Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim akademik takvimi

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