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Sakarya Üniversitesi ders seçimi 2019 Sakarya Üniversitesi sınav tarihleri

Sakarya Üniversitesi ders seçimi 2019 ne zaman? Sorusu Sakarya Üniversitesi’nde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmaktaydı. Sakarya Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı akademik takvim açıklandı. Sakarya Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi ders seçimleri 16 – 18 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Peki Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Sakarya Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler? Sakarya Üniversitesi sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar.

17 Eylül 2019 Salı 09:51
Sakarya Üniversitesi ders seçimi 2019 Sakarya Üniversitesi sınav tarihleri

Sakarya Üniversitesi ders seçimi 2019 ne zaman? Sorusu Sakarya Üniversitesi’nde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmaktaydı. Sakarya Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı akademik takvim açıklandı. Sakarya Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi ders seçimleri 16 – 18 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Peki Sakarya Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Sakarya Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler? Sakarya Üniversitesi sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar.

Sakarya Üniversitesi 2019-2020 akademik takvimi merak ediliyordu. Sakarya Üniversitesi akademik takvime göre;

ÇAP- Yandal derse yazılma 16 - 17 - 18 Eylül 2019

Güz Yarıyılı ders programlarının ilanı 26 Ağustos 2019 Pazartesi

Yabancı dil muafiyet ve yeterlik sınavı 10-11 Eylül 201.9.2019

Derse Yazılma İşlemleri 16 - 17 - 18 Eylül 2019

Kapatılacak derslerin ilanı 19 Eylül 2019 Perşembe

Açılmayan ders yerine yeni ders seçimi

Yazılma yapmayanlar veya ilave ders almak isteyenler için ders kaydı 20 - 21 - 22 Eylül 2019 (Cuma-Cumartesi-Pazar) tarihleri arasında yapılacak.

Güz yarıyılı Öğretim Başlangıcı 23 Eylül 2019 Pazartesi

Mazeretli derse yazılma başvuruları 23 - 27 Eylül 2019

Zorunlu dersten çekilme başvuru tarihi 21 Ekim 2019 Pazartesi günü yapılacak. Sakarya Üniversitesi ders seçimini www.sakarya.edu.tr/ üzerinden “Öğrenci” katagorisinden yapabilmekte.

İşte Sakarya Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim akademik takvimi

 

 

 

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 09:51
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