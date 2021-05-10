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Ekonomi Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

Sakarya Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre 25 Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:33:00 -
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Başvurular  on-line  olarak  “https://akb.sabis.sakarya.edu.tr”  web  sayfası  üzerinden  alınacak.

Profesör  kadrosu  için  adayların  başvuru formlarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr  adresinden  giriş yaparak pdf  veya  zip biçiminde yükleyip  on-line  başvuru yapmaları gerekiyor.

Doçent  kadrosu  için  adayların  başvuru  formuna  (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/  adresinden  ulaşılabilir) belgeleriyle birlikte  https://akb.sabis.sakarya.edu.tr  adresinden  giriş  yaparak  pdf  veya  zip  biçiminde  yükleyip  on-line  başvuru  yapmaları gerekiyor. Adaylar,  müracaat  ettikleri  doçent  kadroları  için  Üniversitelerarası  Kurulca  oluşturulacak  jüri  üyelerince  sözlü  sınava  tabi tutulacaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşabilir.

Son  başvuru  tarihi  ilanın  Resmî  Gazete’de yayımlandığı tarihten  itibaren 15  (onbeş)  gündür. Başvuru  süresi  içinde yapılmayan  başvurular  ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 10.05.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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