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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının katil zanlısı gözaltına alındı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

01 Eylül 2019 Pazar 08:59
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının katil zanlısı gözaltına alındı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, dün saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma sonucu E.Ş. tabancayla ateş ederek Ahmet Erkan ve o esnada yanlarında bulunan E.A.’yı yaralamıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Erkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, E.A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası kaçarak kayıplara karışan E.Ş.’nin peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 08:59
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