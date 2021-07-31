Sakarya otomotiv ihracatında “gaza bastı”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2021 yılında üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren kent, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa’nın ardından 8. sırada bulunuyor. Otomotiv ihracatında ise ocak-haziran döneminde Bursa, İstanbul ve Kocaeli’nin ardından 4. sırada yer alan Sakarya, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor. Sakarya, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektöründeki ihracat payını yüzde 33,9 artırmayı başardı. İlk 6 ayda Sakarya’dan 2 milyar 290 milyon 775 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Günlük 818 araç banttan indi

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye’de yılın ilk yarısında üretilen 669 bin 409 aracın 469 bin 428’i ihraç edildi. Söz konusu ihracatta yüzde 22,1 payı bulunan Sakarya, ürettiği 148 bin 31 aracın yüzde 70,3’ne denk gelen 104 bin 80’ini yurt dışına sattı. Buna göre üretilen her 10 araçtan 7’si ihraç edildi. Ayrıca, bu rakamlara göre kentte günlük banttan indirilen 818 araçtan 575’i yurt dışına gönderildi.