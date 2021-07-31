  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kentsel dönüşüm için tahliye edilmişti! Erkek cesedi bulundu
İstanbul'da korkutan yangın
Orman yangınlarıyla ilgili Mısır'dan flaş açıklama
ABD terör ülkesi siyonist İsrail'e 3.4 milyar dolarlık helikopter satacak
Ekonomi Sakarya otomotiv ihracatında “gaza bastı”
Ekonomi

Sakarya otomotiv ihracatında “gaza bastı”

Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya’da, yılın ilk yarısında üretilen 148 bin 31 aracın 104 bin 80’i ihraç edilerek, yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:02:00 -
Sakarya otomotiv ihracatında “gaza bastı”

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2021 yılında üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren kent, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa’nın ardından 8. sırada bulunuyor. Otomotiv ihracatında ise ocak-haziran döneminde Bursa, İstanbul ve Kocaeli’nin ardından 4. sırada yer alan Sakarya, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor. Sakarya, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektöründeki ihracat payını yüzde 33,9 artırmayı başardı. İlk 6 ayda Sakarya’dan 2 milyar 290 milyon 775 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Günlük 818 araç banttan indi

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye’de yılın ilk yarısında üretilen 669 bin 409 aracın 469 bin 428’i ihraç edildi. Söz konusu ihracatta yüzde 22,1 payı bulunan Sakarya, ürettiği 148 bin 31 aracın yüzde 70,3’ne denk gelen 104 bin 80’ini yurt dışına sattı. Buna göre üretilen her 10 araçtan 7’si ihraç edildi. Ayrıca, bu rakamlara göre kentte günlük banttan indirilen 818 araçtan 575’i yurt dışına gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay