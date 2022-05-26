  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin harekatı için kritik saatler başladı

Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa destekleyecek mi? Muharrem İnce'den olay cevap!

3 milyonluk cipine doldurduğu benzinin fiyatından şikayet ediyordu! Reynmen'in o cipi nasıl aldığı ortaya çıktı..

Dolar için yok artık dedirten tahmin: Dolar o tarihte 6 liraya düşecek

2019 ve 2020'de ev alıp satanlar dikkat! İzahata çağırılacaklar

İhsan Şenocak'tan 'kadın cinayeti' açıklaması!

'Çav Bella'nın ardından yeni provokasyon! Camilerde Bülent Ersoy şarkısı çalındı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi duyurdu! 7,2 şiddetinde deprem

Onu bırak da eriğe gel utanmaz! Şahan yeni operasyon çekerken yakalandı

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısında şok eden maymun çiçeği virüsü mesajı! 'Yok artık' dedirtti
Aktüel Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu
Aktüel

Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu

Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 21:08:00 -
Sakarya Nehri'ne giren 2 genç boğuldu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin boğulduğu bildirildi.

İlçede tarım işçisi olarak çalıştıkları öğrenilen Afganistan uyruklu Kadir Nasiri (19) ile Kerametullah Muradi (20), 2. Karaköprü mevkisinden nehre girdi.

Akarsu kenarında yürüyen bir kişi, su üstünde bir gencin hareketsiz olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Boğularak ölen gençlerin cansız bedenleri, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Çifteler Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay