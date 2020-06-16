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Yerel

Sakarya Nehri'ne giren 13 yaşındaki çocuktan 2 gün sonra acı haber

Arkadaşlarıyla pazar günü girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest'in cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:38:00 -
Sakarya Nehri'ne giren 13 yaşındaki çocuktan 2 gün sonra acı haber

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla pazar günü girdiği nehirde akıntıya kapılan Gökdeniz Serbest'i (13) bulmak için Turnadere Mahallesi mevkisinde 10 araç, 2 bot ve 47 personelle sürdürülen çalışmalar üçüncü gününde de sürdü.

AFAD İl Müdürü de çalışmalara katıldı

Bu arada, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay mahalline gelerek çalışmalara katıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri ile polis dalgıçlarının çalışmaları sonucu çocuğun cesedine ulaşıldı.

Ailesi acı haberle yıkıldı

Nehir kenarında endişeli bekleyişlerini sürdüren aile ve yakınları, acı haberle fenalaştı.

Gökdeniz Serbest ve arkadaşları, pazar günü Turnadere Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'ne girmişti. Bir süre sonra akıntıya kapılan Serbest kaybolmuş, arkadaşı ise çevredekiler tarafından sudan çıkarılmıştı.

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