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Sakarya Meydan Muharebesi’nin 98’inci yıldönümü

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi’nin 98’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 98’inci yıldönümü

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi’nin 98’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Sakarya Meydan Muharebesi’nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Cumali Sabırlı, “22 Ağustos’ta başlayıp 13 Eylül’de Türk Ordusu’nun galibiyetiyle neticelenen Sakarya Meydan Muharebesi, milletimize bağımsızlık yolunda güç vermiş, zafere olan inancını arttırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya’da da benzersiz bir cesaret ve fedakârlık örneği göstererek, 21 gün süren şiddetli çarpışmaların ardından elde edilen zafer halka büyük moral ve güç kazandırdı. Sakarya Meydan Muharebesi’nde sergilenen azim ve kararlılık bugün de milletimizin en büyük ilham kaynağıdır. Sakarya Zaferi’nin 98’inci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi saygı ile yâd ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 2023 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda devletimize ve milletimize muzafferiyetler ihsan etsin. Şanlı Türk Ordusu’na Rabbim nice zaferleri nasip etsin. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunları; Sakarya’da, Çanakkale’de, 15 Temmuz’da olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. Rabbim ülkemizin birliğini daim kılsın. Tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
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