Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı, zaferin kazanıldığı Polatlı ve Haymana'da çeşitli etkinliklere kutlanacak.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyaya bağımsızlık mücadelesi örneği olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü 100'üncü yılına yakışır şekilde kutlayacaklarını belirtti.

Sakarya Meydan Savaşı'nın, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin Anadolu'yu aydınlattığı yer olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ankara Kent Konseyi olarak, Türk ulusunun 'Melhame-i Kübra'sı olan Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılını, 6 milyon Ankaralı 85 milyon Türk halkının aynı anda çarpan yürekleri ile kutlamak adına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Polatlı ve Haymana'daki kutlama programları 13 Eylül'e kadar sürecek

Açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyince düzenlenecek programla zaferin 100'üncü yılı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı Polatlı'da konser, festival, fuar ve spor müsabakaları ile kutlanacak.

Etkinlikler kapsamında, Sakarya Muharebesi'nde düşmana ilk kurşunun atıldığı 24 Ağustos'ta Polatlı'da kutlama programı düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün Zafer Yolu Konseri ile İnebolu ve İzmir İstiklal bayrağının teslim töreni gerçekleştirilecek.

26-29 Ağustos'ta Sakarya Zaferi anısına, Duatepe 100. Yıl Maratonu ve Bisiklet Yarışı, 2-5 Eylül'de Masterlar Sakarya Zaferi Futbol Turnuvası, 3-5 Eylül'de Av ve Doğa Festivali yapılacak.

Ayrıca Polatlı'da 4-5 Eylül'de Diriliş Yolu Yürüyüşü, 9-11 Eylül'de Sakarya Meydan Muharebesi Sempozyumu, 10 Eylül'de Sanat Festivali, 10-13 Eylül'de Kültür ve Ticaret Fuarı gerçekleştirilecek.

11 Eylül'de Sakarya Meydan Muharebesi Fotoğraf Sergisi'nin, 6-13 Eylül'de de halk konserlerinin düzenleneceği etkinlikler çerçevesinde Devlet Halk Dansları ile Türk Dünyası Topluluğu gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Haymana'daki kutlamalar Kıraç konseri ile sona erecek

Haymana'daki kutluma programı ise 23 Ağustos'ta Anıtkabir ile Haymana'daki Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliğinin ziyaretiyle başlayacak.

Daha sonra Mangaldağı'daki Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na fidan dikimi ile devam edecek olan etkinlikler, akşam da meşaleli yürüyüş, ışık gösterisi, sela okunması, saygı atışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Dr. Selim Erdoğan'ın "Mangaldağı Muharebeleri" anlatımıyla sürecek.

6 Eylül'de Kızılay Metro Sanat Galesi'nde "Sakarya Zaferi ve Haymana" konulu fotoğraf sergisinin açılışı ile Ankara Ticaret Odası'nda "Melhame-i Kübra: Bir Milletin Kaderi" isimli belgeselin galası yapılacak.

10 Eylül'de Haymana'daki tüm camilerde şehitler için mevlid okunacak, 11-12 Eylül'de ise "Kurtuluşa Giden Son Kale: Haymana" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni ile Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi Sempozyumu yapılacak.

12 Eylül'de Çocuk Şenliği ve yöresel sanatçıların konseri ile sürecek etkinlikler, 13 Eylül'de TSK Armoni Mızıkası konseri, Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Anıt Mezar ve Şehitliği ile Sakarya Meydan Muharebesi Müzesi'nin açılışları ve sanatçı Kıraç'ın konseri ile sona erecek.