Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu ANKARA (İHA) – Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi.

ANKARA (İHA) – Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu’nun açılışı,"Haymana’ya Dair" adlı ilk oturum ile gerçekleştirildi. Sempozyum açılışına TBMM Başkanvekili Levent Gök,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Şube Müdürü Erdem Karaağaç, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Aktosun, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir ve Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdülkadir Gürer katıldı. Akşam programında ise Konutlar Aleyna Parkından Cimcime Meydanına kadar geleneksel meşaleli yürüyüş yapıldı.

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