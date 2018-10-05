Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt mensuplarıyla irtibatlarının bulunduğu şeklinde haklarında bilgiler bulunan ve KHK ile ihraç edilen biri emekli 21 emniyet personelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i 3. sınıf emniyet müdürü, 1'i başkomiser, 13'ü polis memuru, 1'i emekli polis memuru 16 zanlı tutuklandı, 1'i emniyet amiri, 1'i komiser yardımcısı, 3'ü polis memuru 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.