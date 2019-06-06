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Sakarya lise taban puanları 2019 Sakarya lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Sakarya lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:34
Sakarya lise taban puanları 2019 Sakarya lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Sakarya lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Karaman liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Arifiye fen lisesi yüzdelik dilimi, Sakarya sağlık meslek liseleri, Ali Dilmen anadolu lisesi puanı, Serdivan 15 Temmuz şehitler fen lisesi, Sakarya Cevat Ayhan fen lisesi. İşte Sakarya lise yüzdelik dilimleri 2019.

 

ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi taban puanları 

ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen LisesiFen Lisesi taban puanları 

SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi taban puanları 

AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen LisesiFen Lisesi taban puanları 

SERDİVAN / Sakarya Anadolu Lisesi taban puanları 

ADAPAZARI / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları 

SERDİVAN / Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 

ADAPAZARI / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 

AKYAZI / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 

ADAPAZARI / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

ARİFİYE / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

HENDEK / Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:34
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