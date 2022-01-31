Sakarya iş ilanları | Üniversite sözleşmeli personel alımı ilanı güncel
İş arayan pek çok kişi güncel ilanların mevcut olup olmadığını, hangi illerde hangi mesleklerde personel alımı yapılacağı araştırılıyor. Peki, hangi üniversiteler personel alımı yapacak? Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı başvuru şartları
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 22 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Peki, personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Sakarya iş ilanları | Üniversite sözleşmeli personel alımı ilanı güncel
Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün 2020 KPSS ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu toplam 22 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktığı belirtildi.
Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanla 2 lisans mezunu mühendis, 2 lisans mezunu büro personeli, 8 ön lisans mezunu büro personeli, 6 ön lisans mezunu destek personeli, 2 lise ve dengi mezunu destek personeli, 2 lise ve dengi mezunu teknisyen olmak üzere toplam 22 personel alınacağı kaydedildi.
31 Ocak Pazartesi günü başlayan başvurular 14 Şubat Pazartesi mesai bitiminde sona erecek. Açıklamada, 18 Şubat Cuma günü ilan edilecek sonuçlar ve tüm detayların "personel.subu.edu.tr" adresinden takip edilebileceği bildirildi.