  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya EXPO yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu
Aktüel

Sakarya EXPO yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:30:36 -
Sakarya EXPO yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası boyunca hizmet veren 2020 Sakarya EXPO, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 gün boyunca misafirlere etkinlikler, çekilişler, sahne gösterileri ve sürpriz hediyelerin sunulduğu EXPO alanına yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi.

İlçe belediyelerinin, geleneksel sanat ustalarının, sponsor firmaların da yer aldığı EXPO alanına gelen çocuklar rodeo deneyimi, atölye etkinlikleri ve sahne gösterileriyle hem eğlenip, hem öğrenirken gençler ise araç devrilme simülasyonu ve uçuş simülatörünü deneyimlemenin yanı sıra geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Ayrıca, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası etkinlikleri kapsamında 30 kişiye bisiklet hediye edildi.

EXPO alanına girişlerde maske denetimi yapılırken, ziyaret eden herkesin ateş ölçümü de yapıldı. Büyükşehir Belediyesi sağlık ekibi de gün boyu olası acil durumlarda müdahale edebilmek için alanda nöbet tuttu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya EXPO'da yarış takvimi boyunca misafirlerin ağırlandığını ifade ederek, "Etkinlikler, çekilişler, stantlar derken çok güzel bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Binlerce Sakaryalının yanı sıra şampiyona için kente gelen vatandaşların da EXPO alanını beğenerek gezdiğini ifade eden Yüce, alanı ziyaret eden tüm misafirlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor
Ekonomi

Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, altın sondaj çalışmalarına ilişkin yeni rezerv müjdelerinin yakın zamanda verilebilec..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay