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Aktüel Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasının görülmesine devam edildi
Aktüel

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasının görülmesine devam edildi

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılandığı dava, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:26:00 -
Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasının görülmesine devam edildi

SAKARYA (AA) - Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

İki tanığın bir sanık hakkında teşhis ve beyanda bulunması ile celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Söz alan müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Sanık avukatı da dosyadaki eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, bazı sanıklar için İl Emniyet Müdürlüğünden istenen "ByLock" tespit ve değerlendirme tutanağı ile içeriklerin gelmesinin beklenmesine, iki tanığın dinlenilmesine hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 23 Şubat 2021'e erteledi.

- İddianameden

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla, aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

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