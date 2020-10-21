Sakarya e-MBA SAU Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları / Program Koordinatörleri

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Aşağıda belirtilen II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

SAU 2020-2021 2. Öğretim Güz Dönemi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Şartları

1- Lisans mezunu olmak, (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak)

2- Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB PROTOKOL programına sadece belediyelerde çalışan personeller başvuru yapabilecektir. Programa başvuracak adaylardan ALES (ALES sınavı geçerlilik süresi açıklandığı tarih itibari ile 5 yıldır.) Sınavından; en az (EA- SÖZEL- SAYISAL puan türlerinin birinden ) 55 puan istenmektedir.Dönemlik ücretin %25'i öğrenci, %75 TBB tarafından ödenecektir.

Protokol programına yapılan başvurular ücretsizdir.

3- Başvuru ücreti: 25 TL

Online başvuru için elden ücret yatıracak adaylar: İş Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler

- Online başvuru için İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak adaylar: İş Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Fatura - Anında Fatura Ödeme – Kurum Tipi Üniversite - Kurum Adı Sakarya Üniversitesi Enstitü Ön Kayıt - Sorgu Tipi Enstitü Ön Kayıt 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) ya da Ön Kayıt 50 TL ( iki tercih yapacaklar için ) işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik numarası girerek işlemlerini yapabileceklerdir. (Gün içerisinde Banka aktarmaları saat 14:00 ve 17:00’de aktarılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir)

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