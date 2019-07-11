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Şakalaşırken tüfekle arkadaşını öldürdü!

Samsun’da 17 yaşındaki genç, pompalı tüfekle şakalaştığı arkadaşını kazara vurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Şakalaşırken tüfekle arkadaşını öldürdü!

Kızılırmak Sanayi Sitesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. R.Ş.'nin (17) elindeki tüfek şakalaşırken ateş aldı.

Tüfekten çıkan kurşun 19 yaşındaki arkadaşı Kadir Elagöz'ün göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadir Elagöz, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan R.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
  1. Kızılırmak Sanayi Sitesi
  2. 112 acil servis ekipleri
  3. Bafra Devlet Hastanesi
  4. polis
  5. pompalı tüfek
  6. Samsun'un bafra ilçesi

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