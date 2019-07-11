Şakalaşırken tüfekle arkadaşını öldürdü! Samsun’da 17 yaşındaki genç, pompalı tüfekle şakalaştığı arkadaşını kazara vurdu.

Kızılırmak Sanayi Sitesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. R.Ş.'nin (17) elindeki tüfek şakalaşırken ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun 19 yaşındaki arkadaşı Kadir Elagöz'ün göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadir Elagöz, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan R.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.