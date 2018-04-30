Şaka yapmak için eşini sıkıştırdı! İkiside kaza yaptı

Dün gece, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde aracıyla seyreden sürücü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı otomobili görünce, şaka olsun diye sıkıştırmaya başladı.

Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, Mesut Yoldaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.



BİR ARAÇ TAKLA ATTI, DİĞERİ DERE YATAĞINA UÇTU



Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu.



5 KİŞİ YARALANDI



Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın, eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.