Şaka mı bu! Eski Türkiye'yi özleyen gericiler 8 ayda anca taslak çıkarabildi

8 ayda ikili görüşmeler dahil olmak üzere 49 kez bir araya gelen altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisini tamamladı.

Anayasa taslağı, Ankara’da duyuruldu, madde madde anlatıldı. Toplamda 156 sayfadan oluşan taslakta dikkat çekici ve bir o kadar da ilginç ayrıntılar var…

Altılı masa, seçilir seçilmez seçim barajını yüzde 3’e düşürecek.

Taslağa göre Cumhurbaşkanı, milletlerarası bir sözleşmeden gece yarısı tek başına çıkma kararı veremeyecek.

Cumhurbaşkanı’nın kanunları veto etme yetkisine de son verilecek.

Cumhurbaşkanları bir dönem ve 7 yıl için seçilebilecek.

Seçilen Cumhurbaşkanı’nın partisiyle ilişkisi kesilecek.

Görevi sona eren bir cumhurbaşkanı, seçimle gelinen siyasi bir görev üstlenemeyecek.

Başbakan ve bakanlar TBMM’ye karşı sorumlu olacak.

Siyasi partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası açabilmesi, TBMM’nin iznine bağlanacak.

Düşünce, kanaat ve ifade hürriyeti tek bir maddede düzenlenecek.

Anayasanın 25’inci maddesinde yapılacak değişiklikle eleştiri hürriyeti güvence altına alınacak.

Taslağa göre keyfi sınırlamaların önüne geçilecek.

Milletvekillerinin sadece ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halinde dokunulmazlıktan faydalanamayacağı bir düzenleme hayata geçirilecek.

Dokunulmazlığın kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması hükmü getirilecek.

Affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kadına yönelik kasten yaralama ve edimi ifasını fesat karıştırma suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olamayacağı hükmü getirilecek.

Bütçe yetkisi Meclis’e iade edilecek.

Meclis, ancak yeni hükümeti kurmakta birleşebilirse mevcut hükümeti düşürebilecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kapatılarak Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kurulacak.

Adalet Bakanı ve yardımcısının Hakimler Kurulu üyesi olmasına son verilecek.

OHAL KHK’ları kaldırılacak.

Hakim ve savcılara coğrafi teminat getirilecek.

Sayıştay yüksek mahkeme statüsüne kavuşturulacak.

RTÜK üyeleri, basın mensupları ile iletişim ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın belediye başkanlarını ve meclis üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi kaldırılacak. Onun yerine Danıştay kararı şartı getirilecek.

Yükseköğretim Kurulu kaldırılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya’nın tanıttığı anayasa önerisinde ayrıca, “Güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz” ifadeleri yer alıyor.