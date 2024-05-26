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Gündem Şaka gibi olay! Sahte polisler korsan taksiciyi 'aracını bağlarız' tehdidiyle dolandırdı
Gündem

Şaka gibi olay! Sahte polisler korsan taksiciyi 'aracını bağlarız' tehdidiyle dolandırdı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 10:55:00 - 2024-05-26 11:00:33

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kağıthane'de korsan taksi çağıran iki dolandırıcı polis olduklarını söyleyerek 'aracını bağlarız' tehdidiyle korsan taksi şoförünün 14 bin lirasını çaldı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki şahıs, uygulama üzerinden korsan taksi çağırdı. Bir süre gelen araca binen iki şahıs, sürücü Cengiz Y.’ye polis rozeti ile sahte polis kimliği göstererek polis süsü verdi. Şahıslar sürücüye yaptığı işin yasal olmadığını, eğer işlem yapılırsa aracının bağlanacağını ve çok ceza alacağını söyleyerek kendisinden para talebinde bulundu.

'Aracını bağlarız' diyerek 14 bin lirasını çaldılar

Bunun üzerine sürücü Cengiz Y., şahıslara 4 bin lira nakit verdi, banka hesabına da 10 bin lira gönderdi. Şahıslar ardından araca işlem yapmayacaklarını söyleyerek, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği önünde indi. Şahıslar ardından yaya olarak yürüyüp kayboldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sahte polisleri Çağlayan Suç Araştırma polisi yakaladı

Olayın ardından polislerin kendisinden rüşvet aldığını düşünen sürücü Cengiz Y., 2 gün sonra şahısların görev yaptığını söylediği karakola giderek şikayette bulundu. Şikayetin üzerine harekete geçen Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, kamera görüntülerini ve şahısların banka hesabını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında şahısların Oğuz K. (38) ve Volkan K. (42) olduğu tespit edildi. Yerlerini de tespit eden polis ekipleri, şahısları kıskıvrak yakaladı.


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Gerçek polislerin yakaladığı sahte polisler tutuklandı

Emniyete götürülen şahıslardan Oğuz K.‘nın emniyette çeşitli suçlardan 10 adet, Volkan K.’nın ise 2 adet kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınması sonrasında adliyeye sevk edilen iki şahıs, çıkartıldığı mahkemece “polis süsü vererek nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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