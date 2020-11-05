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Dünya Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi
Dünya

Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi

ABD'de yapılan başkanlık seçimindeki tartışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. 1984'de ölen William Bradley'in 2020 ABD seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'a oy verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:30:00 -
Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi

ABD seçimlerinde oy sayımları devam ederken tartışmalar da hız kesmeden sürüyor.Twitter'ın Donald Trump'a uyguladığı sansürler, eyaletlerdeki durumların belirsizliği, iki adayın yaptığı paylaşımlarla 2020 ABD seçimleri uzun süre unutulmayacak bir seçim olma yolunda ilerliyor.

Bu noktada seçimlere ilişkin başka ilginç durum daha yaşandı. 1984 yılında ölen William Bradley'nin Joe Biden lehine oy kullandığı kayıtlara geçti.

Ölü kişi Biden'a oy verdi

1 Haziran 1984'de Michigan'da ölen William Bradley'nin 2020 ABD başkanlık seçimlerinde oy kullandığı ortaya çıktı. Yayınlanan tweetlerde Bradley'nin oy kullanabildiği doğrulanırken bu durum ABD ve dünyada şaşkınlığa neden oldu.

'Biden 5-10 milyon oy çaldı' iddiaları

ABD tarihinin en karmaşık seçimlerinden biri olan 2020 seçimlerinde Joe Biden'ın 5-10 milyon arasında bir rakamda sahte oy ile seçimleri manipule ettiği iddia ediliyor.

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