Şaka değil gerçek! 13 lira için 8 eve haciz geldi

Hukuk tarihinde eşine az rastlanan olay İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul 18’nci İcra Mahkemesi, UYAP’ta görünmeyen 13 lira 34 kuruş için bir iş insanının 6 araba, 8 evine haciz kararı aldı. Avukat Leman Türkmenoğlu, ‘Hangi kanun veya yönetmelik maddesi 13 lira 34 kuruş için milyonlarca liralık araç ve mülk taşınmazına haciz uygulamasını düzenlemişti*’ diyerek memurlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Proman Elektrik ile Burhan Bora Ellialtıoğlu alacak verecek olayı yüzünden mahkemelik oldu. Davacı Proman Ellektrik davayı kaybedince karşı tarafın UYAP üzerinde gözüken 5 bin 284 lira 40 kuruş tutarındaki dosya borcunu 25 Nisan 2023 tarihinde ödedi. Alacaklı vekili Hamza Uçan. 11 Aralık 2023 tarihinde İstanbul 18’nci İcra Müdürlüğü’ne başvurarak takibin kesinleştirilmesi talebinde bulundu. Uçan’ın talebi ertesi gün icra müdürlüğü tarafından kabul edildi. 13 lira 34 kuruş borç için davacının tüm malvarlığına el konulması talebinde bulundu.

13 LİRA 34 KURUŞ BORÇ İÇİN HACİZ KARARI ALINAN MALLAR!

Avukat Hamza Uçan, 16 Aralık 2023 tarihinde 18’nci İcra Müdürlüğü’ne başvurarak işlem yapılacak Proman Elektrik üzerine kayıtlı gözüken 34 NE 7902, 34 GLN 854, 34 DCC 377, 34 EET 335, 34 CJD 834, 34 BAM 134 plakalı araçlarla birlikte Ankara Yenimahalle, Bursa Osmangazi, İstanbul Esenyurt, Ankara Akyurt, Aydın Didim, Sivas Kangal, Kocaeli Kartepe ilçelerinde bulunan mülklere haciz uygulanma talebinde bulundu. İcra Müdürlüğü, Avukat Hamza Uçan’ın bu talebini ertesi gün karara bağlayarak 13 lira 34 kuruşluk bakiye için 6 araç ve 8 mülke haciz kararı aldı.

AVUKAT VE İCRA MEMURLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Proman Elektrik Vekili Avukat Leman Türkmenoğlu, Avukat Hamza Uçan ve icra memurları hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkmenoğlu dilekçesinde, ‘25.04.2023 tarihinde dosya hesabı UYAP ekranında yayınlanmıştır ve yayınlanan dosya hesabı ödenmiştir. Bu sebeple dosya hesabı yapılmadan ödemenin yapıldığı şeklinde verilen beyan dosya gerçeğine aykırıdır. 25.04.2023 tarihinde yapılan ödemenin UYAP ekranında yayınlanan dosya hesabı tutarında olduğunu gören icra dairesi personelinin tekrar yaptığı hesap sonucunda 13 lira 34 kuruş bakiye kaldığını görmesi halinde bakiye tutarın icra takip ve haciz tutarlarının altında kaldığını ve yasal sınırların da altında kalan bu tutar için inisiyatif kullanma yetkisinin bulunduğunu bilmesi gerekir. Bu sebeple inisiyatifimizde değildir şeklinde ki bir savunma dosya gerçeğine aykırıdır. Hangi yasal düzenleme hangi kanun veya yönetmelik maddesi 13 lira 34 kuruş için milyonlarca liralık taşınmaz ve araçlara haciz uygulamasını düzenlemiştir. İcra dairesi personeli haciz uygulayacak ise haciz talep edilen tutar ile haciz uygulanması talep olunan mal varlığı değerine bakarak uygulanacak haciz işlemini orantılı yapmak zorundadır. Her iki taraf da kötü niyetlidir.’ İfadelerini kullandı.

MİKTAR KÜÇÜKSE BİLE YOK SAYAMAYIZ

18’nci İcra Müdür Yardımcısı Havvanur Demircioğlu ise ‘Müdürlüğümüz dosyasında borçlu vekili Avukat Leman Türkmenoğlu’nun gönderdiği talep ve dosya incelendiğinde 25/04/2023 tarihinde yapılan dosya hesabında 13,34 TL eksik ödeme bakiye borç bulunduğundan aynı zamanda müdürlüğümüz çalışanları olarak bir dosyanın miktarı her ne kadar düşük olsa bile yok sayma gibi bir sorumluluğumuz bulunmadığından, müdürlükçe yalnızca İİK 82.madde hususunda haciz konulup konulamayacağı hususunun değerlendirilebileceği, bunun dışındaki haciz taleplerinin red edilemeyeceği, Hukuk Genel Kurulu kararları, Yargıtay İçtihatlarında açıkça belirtildiğinden, aşkın haczi müdürlüğümüz takdirinde olmayıp şikayet yoluna gidilmesi gerektiğinden borç devam ettiğinden ve tamamlanmadığından takibin İnfaz nedeni ile kapatılmaması, 11/12/2023 tarihinde alacaklı vekilinin kesinleştirme talebinde bulunmuş olması ile kesinleştirme talebine kabul kararı verilmesinde hukuka aykırı herhangi bir durum bulunmadığı görülmüştür’ savunmasını yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO