Sait Karafırtınalar: “Ligde ilk 6 için en güçlü adayız”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Oynanan oyun beni tatmin etti ama skor etmedi. İlk 6 için en güçlü aday olarak yola devam ediyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’de Ümraniyespor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar maç sonu düzenlenen basın toplantısında, takımın performasından memnun olduğunu belirterek, “İki takımın da istemeyeceği bir skor çıktı. İki takımı da oynadıkları futboldan dolayı kutlamamız gerek. Ligin en kritik maçlarından birisiydi. Oynanan oyun beni tatmin etti ama skor etmedi. İddiamızdan kopmadık. İddiamız devam ediyor. Böyle oynadığımız sürece bunu sonuçlandıracağız. Duran toptan yediğimiz gol oldu. Çabuk karşılık verdik. Ama bundan önce iki net pozisyonumuz var. Birisi yüzde yüz penaltı pozisyonuydu. Dünyanın her yerinde penaltıdır bu. Sonra orta sahadan attığımız bir topta, ofsayt diye pozisyonumuz kesildi. Orta sahadan karşı karşıya kaldığımız pozisyon golden daha değerliydi. Kaleci atılacaktı belki. 1 puan ile ayrılıyoruz. İlk 6’nın en güçlü adayı olarak devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.