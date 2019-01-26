Şair Çekmegil'i anlattı: 33 eser veren bir ekoldür

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Avukat Selami Çekmegil, Yeniakit.com.tr'ye merhum babası Said Çekmegil'i anlattı. Selami Çekmegil babasının ilkokulu bitirmediğini vurgularken, "Fikri gayrete çok önem veren bir şahsiyetti. Zaten ilkokuldan terk eden bir kişi olarak 33 eser vermiş olması ve her eserinde ortalama 250 dipnotla 'mehaz' gösterip yollama yapabilmesi de onun çalışkan, dikkatli tarzının bir göstergesi olsa gerek" ifadelerini kullandı.

Avukat Çekmegil sözlerine şöyle devam etti:

"Çekmegil, çok kişiler tarafından bir ekol olarak da kabul görmüştür. 33 dayanıklı eseriyle bir ekol oluşturmuştur. Allah'tan beni de bir evlat olarak ona layık kılmasını istiyorum. Babamı da bu vesileyle hayırla yad ediyorum"