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Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 32. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:01
Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Şairin ailesi tarafından düzenlenen anma töreninde, Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri Kur'an-ı Kerim okudu.

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, anma törenini tertip edenlere teşekkürlerini sunarak, Cahit Zarifoğlu ve yanında defnedilenlere rahmet diledi.

Şair Cahit Koytak, Cahit Zarifoğlu için vefatından sonra 4 şiir yazdığını belirterek, son yıllarda yeni bir şiir daha kaleme aldığını söyledi ve son yazdığı şiirini okudu.

"Hepimizde çok büyük emeği ve etkisi vardır"

Sunucu ve şair İbrahim Sadri, Cahit Zarifoğlu tarafından çıkarılan Mavera dergisine şiir göndererek şiir yazmaya başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İlk şiirim yayımlandığı zaman göğsümü gere gere yürüdüğümü hatırlıyorum sokaklarda, artık bir şairim diye. Çok önemli ve etkili bir insandı. Biz onu yakından tanıma fırsatı bulmuş gençler olarak sadece şairliği değil, aynı zamanda adamlığı, kalenderliği, entelektüel ilgiler geliştirmeyi, tevazu sahibi ve esprili bir insan olmayı da ondan öğrendik. Hepimizde çok büyük emeği ve etkisi vardır."

Zarifoğlu'nun kaleme aldıklarıyla hala kendinden sonraki nesilleri de etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Sadri, "Mekanı cennet olsun, bir kez daha rahmetle, özlemle yad ediyor ve anıyoruz kıymetli Cahit Ağabeyimizi. Geldiğiniz için de hepinize teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.

"O güzel insanla tanıştığımız için şükürler olsun"

Şairin oğlu Ahmet Zarifoğlu, anma törenine gelen öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemini vurguladı.

Şair Adem Turan, Mavera dergisinde 1985'te ilk şiiri yayımlandığında İstanbul'a geldiğine işaret ederek, "Büyük bir insandı, onu ilk gördüğümde 'Bir insan bu kadar gösterişli, yakışıklı, karizmatik olur mu?' dediğimi hatırlıyorum. O güzel insanla tanıştığımız için şükürler olsun. Biz de şimdi öğrencilerimize bu güzel insanları anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de törende Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Törene şairin eşi Berat, çocukları Fatma Betül ve Ayşe Hicret ile gelini Elif Zarifoğlu, şair Adem Turan, Beyan Yayınları Sahibi Ali Kemal Temizer, şair Nurettin Durman, dostları ve sevenleri katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:01
  1. İstanbul
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