Sahurda menüsü | Sahurda ne yesem?

İlk sahur için yapılması gereken menü, ağır olmamalıdır. Özellkle ramazana alışabilmek adına, vücudun bu tempoya uyması için sahurda ağır besinler tüketilmemelidir. Bir akşam yemeği edasıyla beslenmelk yerine, vücudunuzu dinlendirme aşamasında, enerji almak için sahur yapmalısınız. Fakat bu işlemide; enerji veren, susuzluk gideren ve ağırlık yapmayacak besinlerle yapmalısınız. İşte ağır olmayan ve ekleme yapabileceğiniz, bütün vitaminlerin içerisinde olduğu ilk sahur menüsü...

Haşlanmış yumurta

Çok az tuzlu ve aşırı pişmemiş yumurta ilk sahur için oldukça tok tutan bir besin olacaktır. Rafadan yumurta ya da aşağıdaki fotğrafta görünen bir kıvamdaki yumurta, yeterince protein almanızı ve dinç kalmanızı sağlayacaktır. Bunun için "Yumurta nasıl haşlanır?" yazısından yararlanabilirsiniz.

Yoğurt

Bağırsakları güçlendiren ve iyi bakterilerin çoğalmasını sağlayan yoğurt, her sahur gecesi tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Enerjinizin yükselmesini sağlarken, ağrı ve sancı duymadan sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olan bir besindir.

Kükürt içeren yeşilliklerle salata

İster yumurtayla, isterseniz de yanında servis edeceğiniz salatayla, vücudunuza su depolamış olacaksınız. Kükürt içeren yeşil yapraklılar, aynı zamanda tokluk hissi verirler. Detaylı bilgi için "tok tutan besinler" yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Ceviz içi ve bal

Çok az tüketmeniz gereken bu ikiliyi, dilerseniz diğer kuruyemişlerle de yapabilirsiniz. Büyük bir enerji verecek olan ceviz içindeki doğal yağ ve bal, halsizliğin önüne geçecektir.