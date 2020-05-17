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Sahurda kebap keyfi

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, sahurda salaş yerlerde hazırlanan kebapları tüketiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:57:38 -
Sahurda kebap keyfi

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, sahurda salaş yerlerde hazırlanan kebapları tüketiyor.


Zengin mutfağıyla ilgi çeken Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı nedeniyle kebap tüketimi arttı. Vatandaşlar, özellikle sahurda salaş yerlerde kuşbaşı, kıyma ve ciğer kebaplarını tüketiyor.


Kuzu etinden hazırlanan kebapların sahur vaktinde sıkça tüketildiğini söyleyen kebap ustası Oğuz Gündeş, “İnsanlar evlerinde sıkıldı ve kaçacak yer arayıp buraya geliyorlar. Biz de devletimizin verdiği kurallar kapsamında elimizden geldiğince vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Kuzu etinden hazırladığımız Adana, kuşbaşı ve ciğer kebapları vatandaşlarımıza sahurda sunuyoruz. Vatandaşlarımız iftarda gelip sahur vaktine kadar burada kebap yiyor” diye konuştu.


Kebabı sahur vaktinde sıkça tükettiklerini söyleyen vatandaşlar da, oruç ibadetini daha rahat yerine getirdiklerini söylediler.

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