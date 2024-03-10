Sahura kaldıracak davulcu sayısı şaşırtıyor

Davulla sahura kaldırmanın bu geleneklerden birisi olduğunu belirten Aykut, Osmanlı'dan gelen ramazana özel geleneğin günümüzde de sürmesinin vatandaşları mutlu ettiğini aktardı.

Aykut, İstanbul'da her ramazanda olduğu gibi bu sene de davulcuların görev yapacağını anlatarak, "Davulcularımız ramazanda vatandaşlarımızı sahura kaldırmak için hazırlıklarını tamamladı. Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da mahalle muhtarlarımızın kontrolünde eğitim alan davulcularımız, ramazanın başlamasını dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

"3350 davulcu görev yapacak"

Muhtarların, davulcuların giyeceği kıyafetten, söyleyeceği maniye kadar bütün hazırlık aşamasını titizlikle takip ettiğini vurgulayan Aykut, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımız davulcuları belirlerken kriterlere dikkat ediyor. Örneğin, ramazanda bir mahallede davulculuk yapacak kişilerin o bölgede ikamet etmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu kişilerin geçmiş dönemde aynı mahallede davulculuk yapıp, yapmadığına önem veriyoruz. Davulculuk yapacak kişilerin ramazanın kültürüne yakışır kıyafetler giymelerini istiyor ve bunun takipçisi oluyoruz. Davulcularımız ramazanın gelmesinden çok mutlu ve heyecanlı. İstanbul'da 964 mahallemiz bulunuyor. Bu ramazanda kentte yaklaşık 3 bin 350 davulcu görev yapacak. Ramazan davulculuğu sokaklarımıza şenlik havası getiriyor. Bu geleneğin devam etmesine katkı sağladığımız için mutluyuz."

Korsan davulcu uyarısı

Aykut, muhtarlarının ramazan boyunca davulcuları denetleyeceğini dile getirerek, davulcuların yakalarında mutlaka muhtarlıktan onaylı kartlarını takmalarını gerektiğini kaydetti.

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Vatandaşların yaka kartı takmayan, korsan davulculuk yapan kişilere dikkat etmesi gerektiğini belirten Aykut, "Ramazan davulculuğu yılda bir kez yapılan bir iş. Ramazan davulcusuna vatandaşlarımız ramazan davulu bahşişi verir. Ancak korsan davulcular, görevini özveriyle yapan arkadaşlarımızı mağdur edebiliyor. Davulcular ilk 15 gün davulunu çalar, 15 gün sonra gezer ve bahşiş toplarlar. Bir de bayram üstü vatandaşlarımızın kapısını çalarlar." diye konuştu.

Kaynak: AA