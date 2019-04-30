Sahur ve iftar vakitlerinde nasıl beslenmeliyiz?

Öncelikle orucumuzu tutarken olumsuzluk yaşamamak için İftar ve sahurumuzu çok sağlıklı şekilde yapmalıyız. Çünkü oruç tutarken bir vazifemizde Allahü Teâlâ’nın bize bahşettiği bedenin sağlığını korumak ve vücut sıhhatimize sahip çıkmaktır. Peki dengeli ve sağlıklı bir Ramazan öğünü nasıl olmalı? Oruç tutarak zayıflamaya çalışmak doğru mu? Ramazanda nasıl beslenmemiz gerektiğine dair önerileri ile Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Tüzün açıkladı.

Tok kalmak için sahurda muhakkak yumurta tüketin

"Ağır yemeklerden kaçının ve bol bol sıvı tüketin" uyarısı yapan uzmanlar, tok tutucu özelliğinden dolayı yumurtanın tüketilmesini öneriyor. Öte yandan kepekli makarna, bulgur ve esmer pirinçten yapılan yiyecekler, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, bol bol sebze ve salata yemek gerekiyor.

İftarda ağır yemeklerden sakının

Bütün besin gruplarından, kararınca almak gerekiyor. İftarda da hafif yemeli ve tatlı tercihini de güllaç gibi sütlü ve hafif tatlılardan yapmalı...

Örneğin; salata; sebze; yoğurt, ayran ya da cacık; et yerine tavuk ya da balık ve tam tahıllı karbonhidratların olduğu bir menü iftar için oldukça sağlıklı.



Uzmanlar, sahur sonrası uyku saatleri için de önemli bir uyarıda bulunuyor. Sahurdan sonraki iki saat uyku, ritmi koruyor ve günlük hayatın uykuyla geçmesini engelliyor.

''Oruç tutmakla rejim yapmayı karıştırmayın''

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ali Tüzün, oruç tutmanın alternatif bir zayıflama diyeti olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor.

Metobolizmanın yavaşlamaması ve kabızlık gelişmemesi için oruçlu kişinin gün içinde yürüyüş yapması gerektiğini vurgulayan Tüzün, Ramazan'da doğru beslenmeyle ilgili şu önerilerde bulunuyor:



- Oruç açıldıktan sonraki beslenme, üç ya da tercihen dört öğüne dağıtılmalı. Hafif bir iftar açılışı, iftar, gece ara öğün ve sahur şeklinde planlı olarak sıvı ve gıda alınmalı. Yemek sırasında kesinlikle acele edilmemeli, gıdalar iyice çiğnenmeli.



- Günde üç kere alınacak ilaçlar iftar, gece ve sahur şeklinde alınmalı. Ana öğün yatmadan yaklaşık 2 saat önce yenmeli.

‘’Sahurda lifli gıdalar tüketmeye çalışın’’

- Ramazan ayında yağlı yiyecek tüketimi reflü, hazımsızlık, kabızlık şikâyetlerini artırır. Lifli gıdalar özellikle gece ve sahurda tüketilmeli.

‘’Sahursuz oruç tutmak doğru değildir’’

- Uyku bölünecek endişesiyle sahur atlamamalı ya da sadece su içip yatılmamalı. Bu durum enerji yetersizliği, konsantrasyon kaybı, uyuklama, verim düşmesi hatta kazalara neden olabilir.



- Tatlı olarak kan şekerini fazla yükselten ve daha sonra hipoglisemiye yol açan ağır tatlılar yerine sütlü ya da meyveli hafif tatlılar tercih edilmeli.

İftarda bol sıvı tüketin

- İftarda yeterli sıvı tüketilmeli. Gün boyu yaşanan magnezyum ve potasyum eksikliği için çay içilebilir.



- Reflü sorunu olanlar, özellikle yağlı hamur işi gıdalardan ve mideyi fazla doldurmaktan kaçınmalı.



- İftarda hazmı kolay gıdalar tercih edilmeli. Kabızlık sorunu olanlar çorbalarına kepek unu ilave edebilir. Kabızlığı önlemek için ara vakitte günde üç, dört adet kuru kayısı, incir ya da erik yenmeli ya da komposto şeklinde alınmalı.



- Yağlı, karbonhidratlı gıdalar yerine et, peynir, yumurta gibi proteinli gıdalara ağırlık verilmeli.



- Gün içinde susuzluğa, sıvı kaybına neden olmamak için fazla tuzlu ya da ağır tatlı gıdalar kesinlikle alınmamalı.



- Reflü ve gaz sıkıntısına yol açmamak için sahurdan sonra yarım saatten önce yatmamalı.