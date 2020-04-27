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Oruç

Sahur tarifleri ve sahur menüsü | Sahurda ne pişirebilirim?

"Sahurda ne pişirsem?","Sahurda ne yenir?","Bugün sahurda ne yapsam?" diye düşünen ev hanımları için, susatmayan sahur menüsü derledik. Bütün gün oruç tutup, aniden hızlı yemek yiyenler genelde sahurda pek bir şey yiyemiyor. Bunun önüne geçmek için iftarda yavaş yemek ve az yemek önemli. Dolayısıyla sahurda doyurucu besinler yemek daha verimli olacaktır. Patatesli enfes bir tarif, çorba ve yoğurt ile fazlasıyla doyurucu bu menü sahur sofralarınızı şenlendirecek! Diğer sahur ve iftar menülerimize göz atmayı unutmayın! İşte sahur menüsü tarifi...

2020-04-27 19:00:00 -
Sahur tarifleri ve sahur menüsü | Sahurda ne pişirebilirim?

Sahurda ne pişirebilirim? Bu tarifin yanına bir kase yoğurt ve salata eklediğinizde, yeterince doyurucu ve bir o kadar lezzetli sahur menüsü elde etmiş olacaksınız. İşte sizler için hazırladığım enfes sahur menüsü...

Patates sandalları

sahur menüsü

Dilerseniz kaşar peynirini içerisine ekleyip, üzerine yumurta kırarak farklı bir tarif elde edebilirsiniz.

Malzemeler

  • 3-4 adet patates
  • 5 adet sosis
  • 8-10 adet 
  • yarım çay bardağı haşlanmış mısır
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • tuz, karabiber, pulbiber

Öncelikle patatesleri temiz bir fırça ile iyice yıkayın ve kirden arındırın. Çok ezilmeyecek şekilde derin bir tencerede haşlayın. 

Patateslerin ilk sıcağı çıktıktan sonra içlerini oyun ve kenara çıkarın.

Ayrı bir tencerede; sosis ve mantarı soteleyin. Kenara ayırdığınız patateslerin üzerine mantar ve sosisleri ekleyin. İçerisine baharatları ve mısırı ilave edin.

Oyulmuş patateslerin içerisine bu harcı koyup fırına verin. 2-3 dakika sonra üzerine kaşar peyniri gezdirin ve kızardıktan sonra, çıkarıp servis edin.

Sütlü domates çorbası

sahur menüsü

Malzemeler

  • 2 su bardağı domates rendesi
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 5-6 su bardağı su

Yapılışı

Tereyağını ve unu genişçe bir tencereye alın ve kavurun. Unun rengi çok dönmeden üzerine salçaları ekleyerek kavurmaya devam edin. 

Salçaların kokusu çıkınca üzerine domates püresini ekleyip, suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve sütü ekleyin.

10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Sıcak servis edin.

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