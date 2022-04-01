Sahur tarifleri: Tok tutan kahvaltı menüsü! Tüm gün tok ve zinde olmak için sahurda tok tutan besinler

Ramazan ayında uzun süre tokluk hissi veren yemeklerin önemi oldukça büyüktür. Bu özel ayda her gece için hazırlayabileceğiniz pratik ve doyurucu tarifler…

Tereyağlı yumurta kapama tarifi

Malzemeler

4 tane yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 silme tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Tereyağlı yumurta kapama tarifi nasıl yapılır?

Küçük bir tavaya aldığımız yumurtanın üzerini geçecek kadar su ilave edelim. Yumurtalarınızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Bir miktar tuz ilave edip kaynamaya bırakalım. Tuz yumurtalarınızın çatlamasını önleyecektir. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte yumurtalarımız katı kıvam oluncaya kadar yaklaşık 10-12 dakika kadar haşlayalım. Sürenin sonunda yumurtaları sudan geçirerek soğumaya bırakalım. Yumurtalarımızın kabuğunu soyup boylamasına ortadan ikiye keselim. Tavamıza da tereyağını alarak eritelim. Eriyen tereyağımıza kırmızı toz biber, nane ve tuz ekleyip karıştıralım. Siz sevdiğini ve yakıştığını düşündüğünüz farklı baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz. Yumurtalarımızın iç kısımları alta gelecek şekilde tavaya dizelim. Yumurtalarımızın üzerine baharatlı yağdan kaşıkla alarak gezdirelim. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirelim ve yumurtalarımızı sıcak sıcak servis edelim.

Yulaflı soğuk kahvaltı

Uzun süre tok kalmak ve serinlemek isteyenler lif içeriği yüksek olan yulaf ile soğuk kahvaltı yapabilir.

Süt

Yulaf

Mevsim meyvesi

Çiğ badem ya da çiğ fındık

Bir tutam tarçın yenilebilir.

Yulaflı soğuk kahvaltı nasıl yapılır?

Süt ile yulaf pişirilerek yapılan yulaf lapasının üzerine meyve ve çiğ badem eklenerek yulaf kâsesi hazırlanabilir. Süt yerine yoğurt ile de pratik yulaflı bir kahvaltı planlanabilir. Yulaf kâsesi üzerine ekleyeceğiniz tarçın, kan şekeri dengesi sağladığından tokluk sürenizi uzatacaktır.

Pratik ve lezzetli sebzeli cızlama tarifi

Malzemeler

Yarım kırmızı biber

1 tutam maydanoz

Hamuru için;

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

Pişirmek İçin;

Sıvı yağ

Pratik ve lezzetli sebzeli cızlama tarifi nasıl yapılır?

Kırmızı biberi ince ince keselim ve ardından küçük küçük doğrayalım. Maydanozu da ince ince doğradıktan sonra ikisini bir kaba alalım. Hamuru için uygun bir karıştırma kabına yumurtayı, tuzu, sıvı yağı ve sütü alarak güzelce çırpalım. Ardından üzerine un ve kabartma tozunu da ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar tekrar çırpalım. Doğradığımız biber ve maydanozu da ekleyerek son kez karıştıralım. Tavamızı kızdırdıktan sonra içerisine biraz yağ alalım ve hamurdan bir kepçe kadar dökerek orta ateşte pişmeye bırakalım. Ara ara spatula ile pişip pişmediğin kontrol edelim. Bir tarafı kızaran cızlamanın diğer tarafını da çevirerek kızartalım ve tabağa alalım. Her defasında tavayı yağlayarak cızlamalarımızı tüm hamur bitene kadar pişirmeye devam edelim. Ben bu ölçülerle 9 adet cızlama elde ettim. Tüm cızlamaları pişirdikten sonra soğurmadan servis edelim.

Sahurda sağlıklı ve uzun süre tok tutacak bir kahvaltı için;

* Yumurta,

* Beyaz peynir,

* Çiğ -kavrulmamış, tuzlanmamış- badem ya da çiğ fındık

* Bol mevsim sebzeleri

* Mevsim meyvesi

* Tam tahıllı ekmek

* Çay içilmek istenirse taze demlenmiş açık çay içilebilir. İçecek olarak süt ya da kefir de tercih edilebilir.

Sahurda nişasta içeriği ve glisemik indeks değeri yüksek pide ya da beyaz ekmek gün içerisinde daha çabuk acıkmanıza yol açacaktır. Uzun süre tok kalmak istiyorsanız nişastalı besinler yerine tam buğday ya da çavdar unundan yapılmış ekmek daha iyi bir alternatiftir.