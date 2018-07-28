Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

yeniakit.com.tr Din istismarcısı şarlatanlar, sapık fikirlerini insanlara aşılamaya devam ediyor. Yeni Türkiye’nin hakkından geleceği bu yalancılar, her geçen gün deşifre olmaya devam ediyor. FETÖ ve Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonların ardından, kendisini peygamber ilan eden sözde 'resul' ve 'mehdi', tacizci İskender Evrenesoğlu ve ekibine de operasyon yapılması bekleniyor.

Evrenesoğlu, İslam ile bağdaşmayan görüşlerini din kisvesine büründürerek insanlara aşılamaya çalışıyor. Özellikle Evrenesoğlu’nun yazdığı yalanlarda dolu meali, internette bir ayetin Türkçesi aratıldığı zaman ilk sırada çıkıyor.

ARAPÇA BİLMEDEN MEAL YAZMIŞ

Arapça bilmediği herkes tarafından bilinen İskender Evrenesoğlu'nun, 1400 yıllık Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini çarpıtarak tahrif etme maksadıyla yazdığı meali, internet üzerinden vatandaşlara ulaştırıyor. Uzman bilişim ekibi marifeti ve özel SEO çalışmalarıyla desteklenerek google tarafından en ön sırada çıkartılan mealle İslam'a büyük bir darbe indirilmeye çalışılıyor. Meal çalışmasında 'peygamberlik' ile alakalı ayetler sanki nübüvvet İskender Evrenesoğlu'na gelmiş gibi aktarılıyor. Sitede 20 civarında meal verilirken Evrenesoğlu'nun meali, İmam İskender Ali Mihr ismiyle veriliyor.

Tahrif örneği: Bakara Sûresi 87. ayette Allah "öldürmediniz mi" diye sorarken Evrenesoğlu, "yalanladınız, öldürüyorsunuz" diyerek, fiilin "halen devam ettiğini" söylüyor. Yani insanların nefislerine uymayan resulleri "halen inkar ettiğini" ifade ederek kendi sapık 'resul' iddiasını güçlendirmeye çalışıyor.

İNTERNETTE ETKİNLER

Evrenesoğlu’nun sözde vakfı, internet üzerinden etkin bir propaganda yürütüyor. Kendisini peygamber ilan edecek kadar sapıtan birisi ve yandaşlarının elini kolunu sallaya sallaya rahat bir şekilde propaganda yürütebilmesi tepki çekiyor.

ŞARLATANIN YALANCI MEALİ İLK SIRADA!

İskender Evrenesoğlu ile ilgili esas skandal ise, internette bir meal aratınca patlak veriyor. Tüm din istismarcılarının fikirlerini insanlara aşılaması için en uygun ortam olan internette, Evrenesoğlu’nun yalanlara dolu meali ilk sırada çıkıyor. Hangi Sûre’nin hangi ayeti olursa olsun, şarlatan Evrenesoğlu’nun yalanlarla dolu mealleri ilk sırada yer alıyor.

KENDİSİNİ RESUL İLAN ETTİ, DİNİN ADINI DEĞİŞTİRDİ, “GELEN AYETLERİ” AJANDAYA NOT ETTİ

Sapık İskender Evrenesoğlu, “İskender Ali Mihr” ismini kullanarak kendisini resul ilan etti. “Allah’ın resulu” olduğunu iddia eden şarlatan, getirdiği dine, “Hanif Dini” ismini taktı. Saçma sapan sözleri bir araya getirip, “Bunlar Allah’ın bana indirdiği ayet” diyen Evrenesoğlu, bu sözde ayet, özde saçmalıktan ibaret olan sözleri yanındaki ajandada taşıyor.

15 YILLIK MÜRİDİNİN KIZINI TACİZ ETTİ

Evrenesoğlu’nun internette yayınlanan ve grup tarafından yalanlanmayan bir ses kaydı bulunuyor. Ses kaydında bir genç kız Evrenesoğlu ile telefonda konuşuyor. Genç kız, 15 yıldır ailesinin Evrenesoğlu’na destek verdiğini ifade ediyor ve kendisini neden taciz ettiğini soruyor. Kayıtta sapık Evrenesoğlu’nun pişkinliği ve rahatlığı dikkat çekiyor.