"Sahtekar oğlu sahtekarlar" tepkisiyle İslam düşmanlarına tarihi cevap: Götür meyhaneden kaldır cenazeni!

Müslümanların yaptığı dua, okuduğu Kur'an ve kıldığı namazlar ile alay eden ve İslam düşmanlığı yapan bir takım kesimlere karşı başlatılan "camiden cesetleri kaldırılmasın" tepkisi devam ediyor.

90'lı yıllarda İslam'a olan saldırılar karşısında göğüs geren ve kürsülerin korkusuz vaizi olarak bilinen merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi, hem din düşmanlığı yapıp hem de cenazelerinin camilerden kaldırılmasını isteyen yüzsüzlere çarpıcı ifadelerle cevap veriyor...