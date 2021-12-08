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Siyaset Sahtekar Aykut Erdoğdu'dan 'yüzüm kızarıyor' şovu!
Siyaset

Sahtekar Aykut Erdoğdu'dan 'yüzüm kızarıyor' şovu!

Hendek operasyonlarında PKK'lı teröristleri destekleyen "Barış Akademisyenlerine", Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile maaş verdiklerini "yüzü kızarmadan" itiraf eden CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti yönetimindeki Türkiye'nin körfez ülkeleri ile yaptığı anlaşmayı çarpıtarak hedef aldı. Erdoğdu, "Düşündükçe yüzüm kızarıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:58:00 -
Sahtekar Aykut Erdoğdu'dan 'yüzüm kızarıyor' şovu!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emri ile PKK destekçisi "Barış Akademisyenlerine" illegal para vererek kendi devletine karşı sahtekarlık yaptıklarını itiraf eden Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin körfez ülkeleri ile yaptığı anlaşmaları, kendince çarpıtarak, "Düşündükçe yüzüm kızarıyor" diye hedef aldı.

PKK destekçilerine illegal para yardımı yaparken yüzün kızarmadı!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu, "SWAP adı altında bütün dünyadan para dileniyorlar." iftirası ile başladığı sözlerine, "Katar’ın kapısında bekliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri karşısında düştükleri durum içler acısı. Ulusal itibarımız ayaklar altında." hezeyanı ile devam etti.

PKK destekçilerine illegal maddi yardım ulaştırmaktan yüzü kızarmayan Erdoğdu, sözlerini, "Düşündükçe benim içim daralıyor. Yüzüm kızarıyor." diyerek tamamladı.

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