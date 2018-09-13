Sahtecilere KEC’li önlem

Ekonomi Servisi 2004’te Elektronik İmza Kanunu’nu çıkaran Türkiye’nin e-dönüşüm sürecine çok önemli katkılar yapan EGA’nın Genel Müdürü Ümit Yaşar Usta, anahtar teslimi e-dönüşüm hizmetlerinde sundukları hizmetlerle öne çıktıklarını, kamuoyunda çipli kimlik kartları olarak bilinen elektronik kimlik kartları projesinde çalışan üç firmadan biri olduklarını söyledi.

2019 yılında birçok kurumun dijital, çipli kimlik kartlarına geçmesi ile piyasanın yeni bir ürün olan Kart Erişim Cihazı (KEC) ile tanışacağını dile getiren Usta, şu bilgiyi verdi: “Tıpkı alışverişlerde kredi kartının takıldığı POS ödeme cihazlarını andıran bir cihaz olan KEC, vatandaşın kimliğinin doğruluğunu tespit edecek. Yerli KEC cihazının yazılımını EGA geliştirdi, üretimini de kardeş firmamız olan KAT Mekatronik Ürünleri A.Ş. gerçekleştirecek. Yeni e-kimlik kartları kredi kartlarında olduğu gibi ‘Chip&PIN’ özelliğinin yanı sıra kişiye ait parmak izi ve dijital fotoğraf doğrulama ile güvenlik seviyesini artırıyor.

Elektronik kimlik doğrulama sayesinde pek çok sahtecilik önlenebilecek, kurumların ve şahısların sahte işlem yüzünden yaşadıkları kayıplar asgari düzeye indirilmiş olacak.”

KEC NEDİR?

Çatalca’daki fabrikada seri üretimine başlanacak Kart Erişim Cihazı (KEC), elektronik kimlik kartları için geliştirilen bir kart okuyucu. KEC, kimlik kartının yetkili kurum tarafından verilip verilmediğini, kişiye ait olup olmadığını tespit ediyor. KEC cihazları ile kimlik kartı, PIN, parmak izi ve dijital fotoğraf doğrulanabiliyor.