Sahte Zuckerberg hesapları kullanıcılardan para topluyor!

Dolandırıcılar, iletişime geçilen insanlara çekiliş yapıldığı ve kazandıkları aktarıldıktan sonra ödüllerini vermek için teslimat ücretleri karşılığında birkaç yüz dolar talep ettiler.

Gazete tarafından yapılan incelemelerde Facebook ve Instagram'da 205 adet Zuckerberg veya Sandberg gibi davranan hesap bulundu. Bunlardan en az 51'inin çekiliş yoluyla dolandırıcılık yaptığı saptandı. Haberin gazetede çıkmasının ardından harekete geçen Facebook tüm hesapları kaldırırken yapılan açıklamada bu tür hesapları tespit etmenin kolay olmadığı söylendi.

Sahte hesaplara karşı Facebook'un kesin bir tavrı olmasına rağmen aşılamayan bir problem olarak görülüyor. Son olarak ABD seçimlerine yönelik Rus müdahalesi olduğunun iddia edilmesiyle gündeme gelen sahte hesaplar sosyal ağ şirketlerinin başını uzun süredir ağrıtıyor. Ancak, bu sorunu aşmanın tek yolu olarak da 'mavi tik'li yani onaylı hesaplar görülüyor. Bu hesaplara sahip olmanın meşakkatli bir durum olmasının yanı sıra insanların tüm bilgilerini bir şirkete onlar istediği için vermesi de pek mümkün görünmüyor. Öte yandan Facebook kurulduğu günden bu yana insanlara genel olarak bir dayatma içerisinde olmadan güncellemeleri gerçekleştirdi. Tabi dayatma olmadığı kullanıcıların zorlamaya maruz kalmadığı anlamına gelmiyor.