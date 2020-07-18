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Ekonomi

Sahte yetkili servislere karşı SERBİS devrede

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri ve firmaları sahte servislere korumak için yeni bir sistemi devreye aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:51:00 -
Sahte yetkili servislere karşı SERBİS devrede

Servis Bilgi Sistemi’ni (SERBİS) www.servis.gov.tr’den hizmete sunduklarını belirten Pekcan, “Tüketicilerimiz, üreticilerin ve ithalatçıların yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler” dedi. Firmaların kendi kurumsal sitelerinden de yetkili servislerin yayınlanmasını zorunlu hale getirdiklerini dile getiren Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Burada amacımız; vatandaşların haklarının korunmasıdır. Yeni hizmetimiz sayesinde tüketiciler, www.servis.gov.tr adresinden yetkili servis sorgulamayı firma, marka, ürün, ithalatçının yanı sıra il ve ilçe bazında da yapabilecekler. Sadece yetkili servis bilgilerine erişmekle kalmayacaklar aynı zamanda mevzuatla ilgili detaylara ulaşabilecekler.”

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