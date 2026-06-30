Sahte yapay zeka tuzağı büyüyor! KOBİ’lere saldırılar 5 kat arttı

KOBİ’ler sahte yapay zeka araçlarıyla hedef alınıyor. Kaspersky, "2026 KOBİ Tehdit Ortamına Bakış: Kimlik Avı ve Dolandırıcılıktan Sahte Yapay Zeka Araçlarına" başlıklı raporu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları, yapay zeka araçlarının iş süreçlerinde giderek daha fazla yer almasını fırsat bilen siber saldırganların, KOBİ'leri ağlarına düşürmek için popüler servisleri ne derece yem olarak kullandığını inceledi.

Kaspersky güvenlik çözümleri, bu yılın ocak-nisan döneminde küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik 33 bin 300'den fazla saldırı engelledi.

Söz konusu saldırılarda, bilgisayarlara sızdırılmak istenen kötü amaçlı veya istenmeyen yazılımların popüler yapay zeka servislerinin arkasına gizlendiği görüldü. Bu sayı, 2025'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yaklaşık beş katlık bir artışa işaret etti.

Yılın ilk aylarında siber saldırılarda en çok taklit edilen platformların başında sırasıyla ChatGPT (yüzde 42), Claude (yüzde 24) ve DeepSeek (yüzde 20) geldi.

KOBİ sektöründe tespit edilen ve yapay zeka servisi gibi gösterilen benzersiz zararlı dosyalar incelendiğinde, Kaspersky uzmanlarının ağırlıklı olarak farklı Trojware (Truva atları ve Truva atı türevi kötü amaçlı yazılımlar) türleriyle karşılaştığı görüldü. Söz konusu yazılımların, virüs bulaşmış cihazlarda başka kötü amaçlı yazılımları indirip çalıştırma yeteneğine de sahip olduğu belirlendi.

Kendilerini zararsız dosyalar gibi kamufle ederek kullanıcıları yanıltmayı ve sisteme yüklenmeyi amaçlayan Trojwarelerin işlevleri türlerine göre değişiklik gösteriyor. Bu işlevler arasında kullanıcı verilerini çalmak, silmek, engellemek, değiştirmek veya kopyalamak gibi tehditler yer alıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Trojwareler girişimci ve işletmeler için son derece ciddi bir siber tehdit oluşturuyor.

Ayrıca Kaspersky telemetri verileri, 2026'da KOBİ'leri hedef alan ve mesajlaşma ile video konferans uygulamalarının arkasına gizlenen çok daha fazla saldırı tespit etti.

Kaspersky çözümleri ocak-nisan ayları arasında bu tarzda yaklaşık 415 bin saldırıyı engelledi. Saldırı sayılarının bir önceki yılın verilerine kıyasla neredeyse aynı kalması, sahte iletişim uygulamalarının siber saldırganlar için hala yaygın ve etkili bir yem olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

“Kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Vasily Kolesnikov, tehdit ortamının sürekli geliştiğini ve siber saldırganların durmaksızın yeni yemler geliştirdiğini vurgulayarak, bu yılın ilk dört ayında KOBİ'lere yönelik çözümlerinin, 2026'da hızla popülerlik kazanan bir yapay zeka aracı olan OpenClaw süsü verilmiş yüzlerce saldırıyı engellediğini belirtti.

Şirket çalışanlarının, iş süreçlerinde kamuya açık olanlar da dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka servislerini ve araçlarını giderek daha fazla kullandığını aktaran Kolesnikov, "Bu nedenle KOBİ çalışanlarının ve genel olarak tüm kullanıcıların internette yazılım ararken son derece dikkatli olması gerekiyor. Web sitelerinin yazılışını her zaman kontrol edin, şüpheli e-postalardaki bağlantılara doğrudan tıklamayın ve güçlü güvenlik çözümleri kullanın." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Small Office Security Ürün Müdürü Rodion Pyanov da siber saldırganların insan hatasından faydalanmak için yöntemlerini sürekli rafine ederken, her sektör ve ölçekteki işletme için güncel siber güvenlik farkındalık eğitimlerinin öneminin yadsınamayacağını kaydetti.

Özellikle mikro işletmelerin personellerini en son tehditler ve kötü amaçlı trendler konusunda düzenli olarak eğitmek için zaman ve bütçe ayırmakta zorlandığını aktaran Pyanov, "Küçük işletmelere özel olarak tasarlanan, bir yandan güçlü bir temel koruma sunarken diğer yandan erişilebilir güvenlik eğitimleri sağlayan çözümlerin bu sorunu büyük ölçüde çözebileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.