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Sahte turist avcılarına geçit yok! Ucuz otelli sömürüye son

Tatil beldelerinde faaliyet gösteren ruhsatsız otel görünümündeki işletmeler turizme büyük darbe vuruyor. Ucuza oda satışıyla tüketicileri cezbederek problemlere kapı açanlar, sıra hak aramaya gelince ortalıkta görünmüyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:01
Sahte turist avcılarına geçit yok! Ucuz otelli sömürüye son

 Buğra Kardan 

Ruhsatı olmayan ve vergi kaçıran işletmeler ülkemiz turizmine zarar veriyor. Sahte indirim kampanyaları uygulayarak fiyat aldatmacaları yapan, konforu ise ikinci plana atan bu mekânlarla ilgili yakınmalar artıyor.

Yıldızsız mekanlar riskli

İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, Yeni akit’e yaptığı açıklamada kaçak otellerin indirimli fiyatlar sunduğuna işaret ederek, “Ama buralarda hizmet kalitesi noktasında sıkıntıların söz konusu olduğu muhakkak” uyarısında bulundu. Otel tercihinde dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Korkmaz, “Bir kere konaklanacak mekânın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın standartlarına uygun olup olmadığına; yıldızının bulunup bulunmadığına bakılmalı. Kaydı olmayan, belgesiz ve yıldızsız mekânın her anlamda riskli olduğu bilinmeli” dedi.

Tatilcileri sahte acentelerden kaçınmaya davet eden Korkmaz, “Mutlaka ve mutlaka Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) kayıtlı tur şirketlerinden hizmet satın alınmalı” ifadesini kullandı. Korkmaz, turistlere ise, “Tatil planı yaparken acentelerin kaçak olup olmadığını araştırın. TÜRSAB’ın online platformuna girip tarama yaparak acenteler legal mi, illegal mi öğrenin. Tur ve otel seçiminde dikkatli olun. Sektörün indirim kampanyalarını kaçırmayın” diye seslendi. Halil Korkmaz, hükümetin ara tatil sayısının artırmasıyla tatil planlarının daha kolay yapılabileceğine ve turizmin güçleneceğine dikkat çekti.

Etkin denetim şart

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu eski Başkanı Timur Bayındır da ruhsatsız konaklama alanlarından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ruhsatsız otellerin güvenilir olmadığını belirten Bayındır, şunları kaydetti: “Böyle otel ya da konaklama alanlarında emniyet kaydı kuydu bulunmayanlar da kalabiliyor. Konforsuz ve kalitesiz olan bu küçük çaplı alanların denetimine önem verilmeli. Devlet bu konuya odaklanmalı, suiistimallere imkân tanımamalı. Yani ülkenin tanıtımını yapıyor; doğal ve kültürel öğelerimizi görünür kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu aşamada uydurma yerlerin, sahte mekânların çalışmalarımızı boşa çıkarması bizleri üzüyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:01
  1. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu eski Başkanı Timur Bayındır
  2. İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz
  3. Yeni akit

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