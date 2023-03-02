Sahte siteyle dolandırdılar

HABER MERKEZİ

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği kentler arasında yer alan Adıyaman’da evleri hasar gören depremzedeler bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan dolandırıcıların kurbanı oluyor. Gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde tasarladıkları sahte alışveriş siteleri insanları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri, bu defa depremden etkilenen vatandaşları mağdur etti. Adıyaman Merkez Gözebaşı Köyü’nde ikamet eden Hacı Yusuf Reşber ile ona yardımcı olmak isteyen kardeşi Nusret Reşber, yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle internet üzerinden jeneratör satın almak isterken dolandırıldı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta satılık jeneratör ilanı veren Serhat Uyxx, ünlü sarı siteleri birebir taklit ederek depremzede kardeşleri, 30 bin TL dolandırdı.

“Dar günümüzde mağdur edildik”

Deprem sonrası yaşanan elektrik sorununun çözümü için jeneratör almak isterken dolandırıcıların hedefi olan Nusret Reşber, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.

“Adıyaman’da ikamet eden ağabeyim Hacı Yusuf Reşber, Facebook’tan gördüğü jeneratörü almak istediğini bana söyledi. İlgili satıcı Serhat Uyxx’ın ödemeyi ‘sahibinden.com’ sitesi üzerinden ‘param güvende’ sistemiyle, güvenli olarak yapabileceğimi ve bu şekilde ürün elime geçtikten sonra onay verir vermez paranın hesaba geçeceğini söyledi. Bunun üzerine sordum, araştırdım ve ilgili alışveriş sitesinin böyle bir uygulaması olduğunu öğrendim. Akabinde satıcı Serhat Uyxx, ‘siz parayı hangi bankadan göndereceksiniz, bir yanlışlık olmasın, ona göre ürünü yayına koyacağım, en son sana atacağım link üzerinden devam edeceğiz’ dedi. WhatsApp üzerinden bana gönderdiği linke tıkladım ve karşıma çıkan tıpkı sahibinden.com sitesi gibiydi. Beni yönlendirdiği sitede bulunan hesaba parayı yatırmamı söyleyen satıcı, ‘para yatıracaksınız, sonra ödemeyi bitir diyeceksiniz, dekontu kopyala yerine basınız ve bana gönderiniz’ dedi. Ben de dediği gibi yaptım. Daha sonra Serhat Uyxx adlı satıcı, ‘birazdan jeneratörü kargoya verdikten sonra sana videosunu atacağım’ dedi. Akabinde ilgili kişiyi aradığımda ise telefonun meşguldü ve ulaşılamıyordu. İnternetten ödemeyi yaptığım hesap sahibini araştırdım ve benzeri durumlarda dolandırılan kişiler olduğunu gördüm. Daha sonra bana gönderdiği linke tekrar baktığımda, alışveriş yaptığım sitenin sahibinden.com ile farklı olduğunu anladım.

Konuyu araştırmak için sahibinden.com’u aradığımda, ‘bu sitenin kendi web siteleri olmadığını’ beyan ettiler. Bunun üzerine ben de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldum.”

Reşber, sözlerini şöyle bitirdi: “Asrın depreminin bile kalplerini yumuşatamadığı bu vicdansızlar inşaallah bir an önce yakalanıp cezalarını çekerler.”

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