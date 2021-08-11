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Yerel Sahte savcıdan 49 bin 300 liralık vurgun
Yerel

Sahte savcıdan 49 bin 300 liralık vurgun

Samsun Veziköprü'de kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, bir kişinin 49 bin 300 lira parasını aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 12:23:00 -
Sahte savcıdan 49 bin 300 liralık vurgun

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Z.'yi (56) telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini savcı olarak tanıtarak Hasan Z'yi korkutup, kandırdı ve 49 bin 300 lira parasını alarak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Hasan Z. polise şikayette bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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