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Spor Sahte 'Pirlo', ünlü giyim firmasını dolandırdı
Spor

Sahte 'Pirlo', ünlü giyim firmasını dolandırdı

Telefonda Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'yu taklit eden 48 yaşındaki Alessandro Palazzolo, ünlü giyim firmasından ücretsiz kıyafetler aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:51:00 -
Sahte 'Pirlo', ünlü giyim firmasını dolandırdı

İtalya'da eşine ender raslanır bir dolandırıcılık olayı gerçekleşti.

Alessandro Palazzolo adında bir dolandırıcı, telefonla aradığı ünlü firmanın çalışanlarını Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo taklidiyle kandırdı ve ünlü giyim firmasından ücretsiz kıyafetler aldı.

Aynı yöntemle saat çalmıştı

Faturaları Andrea Pirlo adına kestiren adamın foyası, faturalar gerçek Pirlo'ya ulaşmaya başlayınca ortaya çıktı. 48 yaşındaki dolandırıcının, iki yıl önce de benzer bir taktikle pahalı bir saati çalmaya çalıştığı öğrenildi.

 

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