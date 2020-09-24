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Aktüel Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Aktüel

Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:05:45 -
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Mersin'de sahte paralarla üç kişiyi dolandıran şüpheli, Adana'da kız arkadaşıyla kaldığı otelde yakalandı.

Mersin'de cep telefonu satın aldığı bir kişiye, konakladığı otele ve otogara gitmek için bindiği taksinin şoförüne sahte Türk lirası ve dolarla ödeme yaptığı belirlenen zanlı Eren K'nin (38) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin otobüsle kente geldiğini belirledi.

Ekip, zanlıyı kız arkadaşıyla kaldığı merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki otelde yakaladı.

Şüphelinin kaldığı odada, sahte 200 liralık 3, 100 liralık 5 banknot ele geçirildi.

Çeşitli olaylardan emniyette 22 suç kaydının bulunduğu öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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