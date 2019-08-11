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Sahte parayla kurbanlık aldıkları iddiası

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

11 Ağustos 2019 Pazar 21:36
Sahte parayla kurbanlık aldıkları iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da, sahte parayla kurbanlık aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Serik ilçesinde hayvan pazarında sahte parayla 17 küçükbaş hayvan aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Yıldırım (38), Ali Bulut (46) ve A.D (38), jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Bulut ile Yıldırım tutuklandı, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulut'un ifadesinde sahte parayı 5 bin lira karşılığında İstanbul'dan satın aldıklarını söylediği belirtildi.

Serik ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan Sadık Kavak ile Fatih Özata, dün 23 bin lira değerindeki 17 küçükbaş hayvanı sattıktan bir süre sonra, kendilerine verilen 50'şer ve 100'er liralık banknotların sahte olduğunu fark etmiş, Jandarma ekiplerince de Mehmet Yıldırım, Ali Bulut ile A.D yakalanmıştı. Kurbanlıklar ise sahiplerine teslim edilmişti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 21:36
  1. Antalya
  2. Sahte parayla kurbanlık aldıkları öne sürülen 3 kişiden 2 si tutuklandı
  3. SERIK

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