Sahte para ile aldığı içki sahte çıkınca öldü!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 ilde sahte para operasyonu düzenledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 96 kişiden 63'ü, ifadelerini verdikten sonra serbest bırakılırken 33 kişi ise adliyeye sevk edildi.

14 şüphelinin tutuklandığı olayda, aralarında örgüt lideri Ensari Varlık'ın da yer aldığı belirtildi.

Piyasaya 5 milyon liralık sahte banknot sürdüler

Yakalanmamak için taktik uygulayan şahısların, kendi aralarında şifreli bir dil kullandığı ortaya çıktı.

Telefon konuşmalarında dolara 'Benjamin' diyen örgüt üyelerinin, piyasaya yaklaşık 5 milyon liralık sahte banknot sürdüğü öğrenildi.

Örgüt lideri Ensari Varlık'ın, kendisine müşteri gibi yazan polis memuruna güven sağlamak adına videolu cevap verdiği belirtildi.

"Piyasada bulamayacağın bir ürün"

Sahte dövizlerin para sayma makinesinden geçtiği anları kaydeden Varlık, "Bunun üstüne yok zaten. Mal bizim diye söylemiyorum. Bu piyasada bulamayacağın bir ürün. Elbette şu an aktif makinelerden geçmez. Gelirsin bakarsın, ne kadar alacaksan sayıp alırsın." diye mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Örgüt yöneticisinin sahte içkiden ölümü

Örgütün 'yönetici' kadrosunda yer alan Cemal Durdubaş'ın da 4 gün önce, basılan sahte paralarla aldığı sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan Ensari Varlık ile örgüt üyelerinin, Durdubaş'ın ölüm haberinin ardından hastaneye giderek, aileye taziyede bulunduğu tespit edildi.