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Sahte kolonya kör edebilir

Sivas’ta 40 yıldır kolonya üreticiliği yapan esnaf Reşat Ateş vatandaşları kalitesiz ve sahte kolonyalara karşı uyardı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15
Sahte kolonya kör edebilir

Sivas’ta 40 yıldır kolonya üreticiliği yapan esnaf Reşat Ateş vatandaşları kalitesiz ve sahte kolonyalara karşı uyardı.


Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kolonya satışlarında artış yaşanmaya başladı. Vatandaşlar bayramda misafirlerine en güzel kokuyu ikram edebilmek için kolonya üreticilerinin yolunu tuttu. Sivas’ta 40 yıldır kolonya üreticiliği yapan Reşat Ateş sahte ve kalitesiz kolonyalara dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Reşat, sahte ve markası belli olmayan kolonyaların kullanılması takdirde insan vücudunda tahrişe ve göze temas etmesi sonucu körlüğü bile neden olabileceğini söyledi.



Sahte kolonya kör edebilir


Ateş, sahte kolonyanın kör edebileceğini belirterek “Kolonyada kaliteyi anlama noktasında rengi kalitesini belli ediyor. Kolonyayı döktüğün zaman kokusundan ve sertliğinden kalitesi anlaşılır.Sahte kolonya tehlikeli olduğu için kolay kolay kimse yapmaz. Sağlıksız bir üründür. Kaçak olarak bayramdan bayrama üretilir. Seyyar satıcılar tarafından satılır, üzerinde herhangi bir adres veya yapan firmanın bilgileri bulunmaz. Sağlık bakanlığının herhangi bir ibaresi bulunmayan ürünler kaçak ürünlerdir. Kaçak kolonyalarda kullanılan metil alkol boya sanayinde kullanılıyor. Kullanıldığında ellerde yanma olur, gözlerde ve ciltte sorunlar yaşanır. Bazen içme gibi durumlar oluyor bu durumda ise ölüme yol açar. Kaçak kolonyayı göze sürdüğünde içerisinde metil alkol denilen bir madde var kör edebilir” dedi.



“Fiyatı 20 lirada aşağı olan kolonyaları tavsiye etmiyorum”


Ateş,fiyatının20 liradan aşağı olan kolonyaları vatandaşların almasını tavsiye etmediğini belirterek “Açık ortamda satılan kolonyalar güneşten etkilendiği için vatandaşlarımıza tavsiye etmiyoruz. Bayramdan bayrama satılan ürünlerden uzak dursunlar. 20 liradan aşağı olan kolonyaları almalarını ise tavsiye etmiyoruz. Sadece etil alkolü paketleyip satsan yine piyasada ki fiyatları kurtarması mümkün değil. 20 lira aşağısındaki kolonyalarda su gibi kokusu olmayan veya itici kokuları olan kolonyalar ile karşılaşabilirler. Limon kolonyası olarak alınan ürünlerde kaliteli bir ürünün limon kokusunu vermesi gerekiyor. Kalitesiz kolonyalarda ise yosun kokusu, turşu kokusu gibi kokularla karşılaşabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15
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