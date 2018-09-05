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Sahte içkiler çalınmasın diye kamera taktırmışlar

Mersin'de polisin sahte içki üreticilerine yönelik yaptığı operasyonda 7 bin 710 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki üreticilerinin, içkilerin bulunduğu seraya güvenlik kameraları taktırmaları da gözden kaçmadı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:50
Sahte içkiler çalınmasın diye kamera taktırmışlar

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında polis, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu bölgesindeki Limonlu Mahallesi Şirin Sokak'taki bir evin yanındaki sera içerisinde kaçak içki imalathanesi belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcılığından aldığı izinle belirlenen adrese baskın yaptı.

GÜVENLİK KAMERALI

Sağlıksız ortama kurulan güvenlik kameraları ile çevre güvenliği de alınan M.G. ve A.B.nin işlettiği sahte içki imalathanesine yapılan operasyonda 5 bin 600 litre mayaya yatırılmış meyve kokteyli şeklinde alkol, 1180 litre saf etil alkol, 930 litre içime hazır boğma tabir edilen sahte rakı, 350 gram anason, 8 sanayi tipi tüp, 2 adet 200 litrelik kaynatma kazanı, 2 adet damıtma kazanı, 2 adet sanayi tipi ocak olmak üzere 11 bin 100 şişelik toplam 7 bin 710 litre sahte içki ve imalat malzemeleri ele geçirildi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı operasyonda ekipler, imalathanede kullanılan malzemelere el koydu. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyet müdürlüğüne getirilirken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:50
  1. Adana
  2. Mersin
  3. sahte içki
  4. sahte içki operasyonu
  5. Serada sahte içki bulundu
  6. çalınmasın diye güvenlik kamerası taktırmışlar

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